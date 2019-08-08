21 августа состоится марш в память событий 1969 года

Общественное движение «Milion chvilek» - «Миллион мгновений для демократии» отметит годовщину событий 21 августа 1969 года маршем, который пройдет от Вацлавской до Градчанской площади Праги. Организаторы тем самым хотят не только напомнить о насильственном подавлении демонстраций, прошедших в тот день, но и обратить внимание на текущие политические проблемы. Об этом ČTK сообщил представитель движения Микулаш Минарж.

Памятные мероприятия, посвященные годовщине событий 1969 года, состоятся не только в Праге, но и в других городах. Организаторы планируют опубликовать подробности 19 августа. В последней демонстрации, которую организовало движение «Milion chvilek» - «Миллион мгновений для демократии» в районе Летна в июне текущего года, приняли участие около 250 тыс. человек.