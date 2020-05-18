2020: продовольственные банки получат от Минсельхоза 63 миллиона крон

Продовольственные банки Чехии получат в текущем году от Министерства сельского хозяйства 75 миллионов крон, то есть на 63 миллиона больше, чем было изначально запланировано. Организации по помощи малоимущим получают прямую финансовую поддержку от Минсельхоза, начиная с 2016 года. В прошлом году выплата составила 116 миллионов крон.

В 2019 году в Чехии удалось собрать 5000 тонн продовольствия, во многом также благодаря регулярным весенним и осенним сборам, участие в которых принимает значительная часть населения Чешской Республики. В проект ежегодно задействованы более 700 супермаркетов по всей стране.