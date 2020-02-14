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2019: Темпы роста чешской экономики составили 2,4 процента

Эва Туречкова
14-02-2020
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Рост чешской экономики в прошлом году замедлился до 2,4 процента. В 2018 году этот показатель составлял 2,8 процентов. Данные в пятницу обнародовало Чешское статистическое управление (ČSÚ). Несмотря на это, Чехия по темпам роста опередила Евросоюз, сообщил директор отдела национальных счетов ČSÚ Владимир Кермиет.

Увеличение благосостояния государства связано, в первую очередь, с растущими расходами домашних хозяйств, а также экспортом за рубеж. Статистическое управление далее зафиксировало незначительный рост инвестиций.

 
 
 
 
 
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