2019: Темпы роста чешской экономики составили 2,4 процента

Рост чешской экономики в прошлом году замедлился до 2,4 процента. В 2018 году этот показатель составлял 2,8 процентов. Данные в пятницу обнародовало Чешское статистическое управление (ČSÚ). Несмотря на это, Чехия по темпам роста опередила Евросоюз, сообщил директор отдела национальных счетов ČSÚ Владимир Кермиет.

Увеличение благосостояния государства связано, в первую очередь, с растущими расходами домашних хозяйств, а также экспортом за рубеж. Статистическое управление далее зафиксировало незначительный рост инвестиций.