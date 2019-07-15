2019 – 2023: Чехия выплатит Турции 290 млн евро

Министерство финансов Чехии выделит из бюджетных резервов 2,57 млн евро на финансовую помощь Турции. Средства являются компенсацией за помощь при решении миграционного кризиса, а именно удержании потока беженцев на территории этой страны. Соответствующее предложение в понедельник одобрило правительство.

Чехия обязалась в рамках субсидий со стороны государств, входящих в состав ЕС, до 2023 года направить в Турцию 290 миллионов крон.

Согласно договору между Анкарой и Брюсселем, Евросоюз в 2019 -2023 гг. выплатит Турции три млрд евро: 2 млрд - из общей европейской казны, а 1 млрд - из бюджетов отдельных европейских государств.