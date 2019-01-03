2018 год стал самым жарким в истории Чехии

Прошлый год оказался самым теплым в Чешской Республике с 1961 года. Средняя температура составила 9,6 градусов по Цельсию, что на 1,7 градуса выше, чем среднее значение. Такие данные опубликовал Чешский гидрометеорологический институт. До сих пор самыми жаркими годами были 2014 и 2015 гг. со средней температурой 9,4 градуса по Цельсию.

Самая высокая температура в прошлом году была зафиксирована 1 августа в Ржеже у Праги – 38 градусов, самая низкая – минус 28,8 градуса – была отмечена 28 февраля на станции Елени в Карловарском крае. Наибольшее отклонение среднемесячной температуры от нормы было зафиксировано в апреле – 4,8 градуса.