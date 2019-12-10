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20 тысяч человек воспользовалось редкой возможностью увидеть Вестоницкую Венеру

Катерина Айзпурвит
10-12-2019
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В течение 12 дней, когда в музее Оломоуца проходила выставка, около 20 тысяч посетителей использовало редкую возможность собственными глазами увидеть Вестоницкую Венеру. 12-сантиметровая фигура женщины с массивной грудью и широкими бедрами, обнаруженная в 1925 году в поселке Долни Вестонице, является древнейшей керамической скульптурой из когда-либо найденных на территории Чехии. По оценкам ученых, возраст артефакта эпохи палеолита составляет около 30 000 лет.

Вестоницкая Венера постоянно находится в хранилище Моравского музея в Брно и редко выставляется на обозрение публики. Транспортировка керамической скульптуры проходит при соблюдении чрезвычайных мер безопасности и в сопровождении вооруженного эскорта. В настоящее время бесценный артефакт возвращен в музей.

 
 
 
 
 
 
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