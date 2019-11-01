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2 ноября в Чехии отмечают Душички – День поминовения усопших

Катерина Айзпурвит
01-11-2019
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2 ноября, в субботу, в Чехии отмечают отмечают Душички – День поминовения усопших, когда принято посещать могилы своих близких, украшать их цветами и зажигать свечи. Согласно опросу социологического агентства STEM/MARK, четверо из каждых пяти чехов планируют отправиться на кладбище. В 17 ч в храме свв. Петра и Павла в Вышеграде архиепископ Пражский Доминик Дука отслужит заупокойную мессу.

С 1 по 3 ноября часы работы всех 29 пражских кладбищ продлены до 18 ч. Полиция в эти дни усиливает патрулирование кладбищ в крупных городах, поскольку там участились случаи краж вещей из припаркованных рядом автомобилей и живых цветов с могил.

 
 
 
 
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