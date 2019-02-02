2 февраля в Чехии отмечают День монашеской жизни

Катерина Айзпурвит
02-02-2019 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

2 февраля, в Сретение Господне, отмечается День монашеской жизни, который празднуют западные христиане всего мира. В этот день монахи по традиции встречаются со своими епископами. Сегодня в Чехии действует 31 мужское и 63 женских монашеских объединений. На начало 2019 года в стране насчитывалось 656 монахов и 1065 монахинь.

В храме Всех Святых в Пражском Граде прошла торжественная месса, после чего религиозная процессия проследовала в собор св. Вита, где литургию отслужил кардинал Доменик Дука. Празднование Сретения Господня – принесения в Иерусалимский храм младенца Иисуса и его встречи с св. Симеоном и св. Анной ввел в VII веке Папа Римский Сергий I.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 