2 февраля в Чехии отмечают День монашеской жизни

2 февраля, в Сретение Господне, отмечается День монашеской жизни, который празднуют западные христиане всего мира. В этот день монахи по традиции встречаются со своими епископами. Сегодня в Чехии действует 31 мужское и 63 женских монашеских объединений. На начало 2019 года в стране насчитывалось 656 монахов и 1065 монахинь.

В храме Всех Святых в Пражском Граде прошла торжественная месса, после чего религиозная процессия проследовала в собор св. Вита, где литургию отслужил кардинал Доменик Дука. Празднование Сретения Господня – принесения в Иерусалимский храм младенца Иисуса и его встречи с св. Симеоном и св. Анной ввел в VII веке Папа Римский Сергий I.