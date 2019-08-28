1989: «Государственный переворот без Интернета»

На пражском Летенском поле пройдет выставка, приуроченная к 30-й годовщине бархатной революции, с названием «Коммуникация 89 или Государственный переворот без Интернета».

Организаторы экспозиции решили показать молодой публике, как развивались революционные события без доступа к Сети, умных телефонов и социальных сетей.

Выставка будет открыта с 11 октября по 30 ноября. В части экспозиции будут представлены работы Ярослава Крейчи, который запечатлел ноябрьские события 1989 года на свой фотоаппарат.