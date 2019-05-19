190 тыс. чешских пенсиoнеров получают пенсию менее 10000 крон

Согласно информации Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ), примерно 190000 тысячам чешских пенсинеров приходится ежемесячно обходиться пенсией менее 10000 крон (менее 392 евро). Еще около 60 тысяч чехов получают пенсию ниже 8000 крон (313 евро). Данные парламентскому комитету по социальной политике предоставила исполняющая обязанности замминистра труда по вопросам выплаты социальных пособий Kaтержина Иркова.

Пенсиио по старости в конце марта в стране получали свыше 2,4 миллионов пенсионеров, размер средней ежемесячной пенсии составил 13377 крон: у мужчин в среднем 14697 крон, у женщин – 12182 крон.

Бедным в Чехии при этом считается человек, чьи доходы в месяц в 2018 году составили менее 11963 крон (в этом году будет установлен другой параметр для определения порога бедности). Число пенсионеров, живущих за чертой бедности, в Чехии растет, и в 2017 году составило 11%.