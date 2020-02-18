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19 февраля сенаторы изберут нового спикера верхней палаты Парламента ЧР

Тимур Кашапов
18-02-2020
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Сенат Чехии в среду, 19 февраля, примет решение, кто займет вакантный пост спикера верхней палаты Парламента ЧР. Напомним, предыдущий председатель Сената Ярослав Кубера скончался в конце января.

Единственными кандидатами являются председатель фракции Гражданско-демократической партии в Сенате Милош Выстрчил и нынешний первый заместитель председателя Иржи Ружичка (TOP 09 и STAN). Выстрчил считается фаворитом голосования, помимо однопартийцев, его поддерживают также представители христианских демократов и ANO.

 
 
 
 
 
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