19 февраля сенаторы изберут нового спикера верхней палаты Парламента ЧР

Сенат Чехии в среду, 19 февраля, примет решение, кто займет вакантный пост спикера верхней палаты Парламента ЧР. Напомним, предыдущий председатель Сената Ярослав Кубера скончался в конце января.

Единственными кандидатами являются председатель фракции Гражданско-демократической партии в Сенате Милош Выстрчил и нынешний первый заместитель председателя Иржи Ружичка (TOP 09 и STAN). Выстрчил считается фаворитом голосования, помимо однопартийцев, его поддерживают также представители христианских демократов и ANO.