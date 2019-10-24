19 чешских компаний вошли в новый рейтинг Deloitte Technology Fast 50

Консалтинговая компания Deloitte представила рейтинг 50 самых быстрорастущих компаний в сфере высоких технологий в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, оценив темпы развития игроков из 28 стран в течение последних четырех лет. Первое место заняла литовская Voltas IT, второе – победитель прошлогоднего рейтинга Prusa Research, чешский разработчик и производитель 3D-принтеров.

В общей сложности в список были включены 19 чешских компаний, причем в категориях Big 5 и Rising Stars они заняли первые места. «В этом году чешские организации показали беспрецедентный рост. Prusa Research после победы в прошлом году уступил лидерство, но компания продолжает расти быстрее, чем ближайшие преследователи. Конкурировать с ним неспособна ни одна аналогичная фирма в центрально-европейском регионе», - прокомментировал итоги рейтинга Иржи Сауэр из компании Deloitte.