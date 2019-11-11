Архив передач

17 ноября в Праге пройдет «Фестиваль свободы»

Тимур Кашапов
11-11-2019
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В воскресенье, 17 ноября, в день 30-й годовщины бархатной революции в центральных районах Праги состоится «Фестиваль свободы». Помимо митингов и демонстраций, запланированы концерты, лекции и выставки под открытым небом. Некоторые мероприятия пройдут в мультимедийной форме, например, прозвучат воспоминания участников марша студентов, будет зачитана коммуникация представителей правоохранительных органов и сил безопасности, показано несколько аудиовизуальных шоу, включая представление «Ночной сторож» Милана Цайса. Программу «Фестиваля свободы» организаторы представили вместе с мэром столицы Зденеком Гржибом.

«Я рад, что есть ряд инициатив, которые мы можем поддержать», - заявил Гржиб. По словам градоначальника, в организацию фестиваля вовлечено много молодых людей, что говорит об их поддержке демократических ценностей. В силу масштабности запланированных мероприятия администрация Праги ограничит движение в центре города и примет повышенные меры безопасности.

Тимур Кашапов
11-11-2019
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