150 лет назад в чешских землях школа стала обязательной для всех

Полтора столетия назад в чешских землях было введено обязательное школьное обучение. Официально это произошло 14 мая 1869 года, хотя соответствующая статья во Всеобщем школьном законе появилась еще в XVIII столетии (1774 год). Закон требовал, чтобы обязательное обучение проходили дети в возрасте от шести до двенадцати лет. При этом они не обязаны были ходить в школу, если их родители были достаточно состоятельны, чтобы оплатить домашнего учителя, имеющего соответствующую государственную квалификацию, которой обладали и учителя в школах. Детей учили читать, писать, считать, обучали основам религии. Школьное обучение длилось шесть лет.

В большинстве регионах Австро-Венгрии, прежде всего в деревнях, обучение велось только на родном языке, в случае чешских земель – на чешском, в немецкоязычных районах Богемии – на немецком, как и в Австрии, а в Словении – на соответствующих языках проживавших там народов. В школах, где обучались дети более богатых граждан, во всех регионах преподавались азы немецкого языка, который был необходим при переходе на более высокие уровни образования. С самого начала закон устанавливал равноправие полов – между мальчиками и девочками не делалось никаких различий. За несоблюдение закона полагались штрафы, и даже тюремное заключение.