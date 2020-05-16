15 мая в Чехии зарегистрировано 55 новых случаев Covid-19

В пятницу, 15 мая, в Чехии было зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, пятнадцатый день подряд число заражений составляет менее сотни. С начала марта в стране Covid-19 в целом заболели 8406 лиц, причем 5381 человек уже выздоровел.

Число тестов, проведенных отечественными лабораториями 15 мая, достигло 6601, Сovid-19 подтвержден в 0,83% случаев.

До сих пор численность летальных исходов в результате эпидемии коронавируса составляет 295 человек, в пятницу умер один пациент. Число тех, кто в настоящее время борется с болезнью — 2730 пациентов, госпитализированы 183 инфицированных, у 39-и из них болезнь протекает в тяжелой форме.