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15 лет назад в Чехии была отменена воинская обязанность

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
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4 ноября 2004 г. нижняя палата парламента Чешской Республики проголосовала за отмену всеобщей воинской повинности. В декабре того же года в стране была учреждена профессиональная армия. Однако, согласно действующему закону, государство имеет право потребовать исполнения воинского долга как от мужчин, так и от женщин, в ситуации, когда страна находится под угрозой или в состоянии войны.

Министерство обороны сообщает, что восстановление всеобщей воинской обязанности лишь на начальном этапе потребовало бы инвестиций в размере более 20 млрд крон (около 785 млн евро). Хотя подобного проекта нет в сегодняшней повестке Минобороны, вопрос возвращения призыва периодически обсуждается чешскими политиками.

 
 
 
 
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