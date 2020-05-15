14 мая в Чехии было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом – больше всего с начала месяца

В четверг, 14 мая, в Чехии было обнаружено 82 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала месяца. При этом в мае прирост инфицированных стабильно составляет менее 100 человек в день.

Как сообщает Минздрав Чехии, с начала эпидемии в стране выявлен 8 351 человек, зараженный коронавирусом нового типа. 293 ковид-позитивных пациента скончались, из них двое 14 мая. В настоящее время Covid-19 болеет 2 810 человек; 5 249 выздоровело.