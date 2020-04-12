Архив передач

14 апреля Правительство ЧР представит план по ослаблению ограничений в сфере торговли и услуг

Тимур Кашапов
12-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Правительство Чехии по окончании планового заседания, которое состоится во вторник, 14 апреля, огласит сценарии постепенной отмены ограничений в работе предприятий сферы торговли и услуг. Об этом заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. В свою очередь, представители бизнес-сообщества пожаловались на недостаток информации со стороны правительства в целом и Минпрома в частности.

«Во вторник правительство примет решение по плану ослабления ограничений в сфере торговли и услуг. Если не произойдет ничего неожиданного, то все ограничения будут сняты в три этапа», - сказал Гавличек. Как пояснил министр, интервал между отдельными этапами будет недельный, максимально десятидневный. Правительство ожидает, что в первой половине мая все магазины и предприятия сферы услуг возобновят свою работу.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 