14 апреля Правительство ЧР представит план по ослаблению ограничений в сфере торговли и услуг

Правительство Чехии по окончании планового заседания, которое состоится во вторник, 14 апреля, огласит сценарии постепенной отмены ограничений в работе предприятий сферы торговли и услуг. Об этом заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. В свою очередь, представители бизнес-сообщества пожаловались на недостаток информации со стороны правительства в целом и Минпрома в частности.

«Во вторник правительство примет решение по плану ослабления ограничений в сфере торговли и услуг. Если не произойдет ничего неожиданного, то все ограничения будут сняты в три этапа», - сказал Гавличек. Как пояснил министр, интервал между отдельными этапами будет недельный, максимально десятидневный. Правительство ожидает, что в первой половине мая все магазины и предприятия сферы услуг возобновят свою работу.