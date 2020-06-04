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13 кг взрывчатки времен войны нашли в храме св. Микулаша на Высочине

Лорета Вашкова
04-06-2020
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Примерно 13 кг взрывных устройств, по большей части немецкого производства военного времени, было найдено 3 июня во время ремонта пола в храме св. Микулаша в Велке Мезиржичи в крае Высочина. По словам пресс-секретаря полиции Станиславы Разловой, последние образцы взрывчатки пиротехники обезвредили в четверг утром.

«С учетом того, что еще ранее мы нашли в костеле автомат, нас это не очень удивило», — рассказал священник местного прихода Павел Шенкыржик. По словам священника, взрывные устройства были спрятаны под полом в месте расположения органных мехов, а в настоящее время как раз продолжается реконструкция органа, которая завершится к концу года.

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