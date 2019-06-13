13 июня открывается фестиваль «Литомышль Сметаны»

Тимур Кашапов
13-06-2019
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13 июня в Литомышле – родном городе одного из лучших чешских композиторов XIX столетия, стоявшего у истоков создания современной чешской музыки, Бедржиха Сметаны, начнется международный музыкальный фестиваль «Литомышль Сметаны». Традиционно этот фестиваль посещают известные чешские оперные коллективы, оркестры и солисты, зарубежные музыканты.

На 61-м фестивале «Литомышль Сметаны», помимо таких чешских музыкантов как Магдалена Кожена, Адам Паточка и Мирослав Амброш, выступят также одна из самых известных российских оперных певиц Ольга Перетятко, трубач Сергей Накаряков, большой концерт даст Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского.

 
 
 
 
 
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