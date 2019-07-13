В выходные дни, 13 и 14 июля 2019 г. в Праге проходит два гастрономических фестиваля. В ботаническом саду в районе Троя посетители могут попробовать мексиканскую и вьетнамскую кухни, съедобные цветы и экзотические блюда «Жук на тарелке», созданные из насекомых – саранчи, сверчков и червей.

На Стршелецком острове в центре столицы открылся «Пражский пикник», на котором работает 20-ти уличных киосков и фудтраков, предлагающие блюда тайской и индийской кухни, грузинский шашлык и вегетарианскую пищу. Также там проходит конкурс по приготовлению куриных крылышек и театрализованные представления.