120 школ Южно-Моравского края готовы подключиться к однодневной забастовке

На данный момент 120 школ, где работает около 3500 человек, сообщили школьным профсоюзам Южно-Моравского края о готовности подключиться к однодневной забастовке, запланированной на среду, 6 ноября. Забастовка организуется в знак протеста с решением правительства о повышении зарплат учителям на 8%, так как профсоюзы требовали повышения на уровне 10%.

130 школ Южно-Моравского края одновременно не поддержат инициативу профсоюзов, однако число участников наверняка еще увеличится. Об этом информагентству ČTK сообщила председатель краевого совета Чешско-Моравского профоюсоюза работников просвещения Андела Зборжилова. В Южно-Моравском крае насчитывается в целом 490 базовых школ и 675 детсадов.