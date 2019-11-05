Архив передач

120 школ Южно-Моравского края готовы подключиться к однодневной забастовке

Лорета Вашкова
05-11-2019
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На данный момент 120 школ, где работает около 3500 человек, сообщили школьным профсоюзам Южно-Моравского края о готовности подключиться к однодневной забастовке, запланированной на среду, 6 ноября. Забастовка организуется в знак протеста с решением правительства о повышении зарплат учителям на 8%, так как профсоюзы требовали повышения на уровне 10%.

130 школ Южно-Моравского края одновременно не поддержат инициативу профсоюзов, однако число участников наверняка еще увеличится. Об этом информагентству ČTK сообщила председатель краевого совета Чешско-Моравского профоюсоюза работников просвещения Андела Зборжилова. В Южно-Моравском крае насчитывается в целом 490 базовых школ и 675 детсадов.

 
 
 
 
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