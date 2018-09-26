120 чешских семей выразили готовность принять сирийских сирот

В комментарии для сервера iDNES.cz депутат от христианских демократов, бывший министр сельского хозяйства Мариан Юречка заявил о том, что уже 120 чешских семей заявили о своем желании принять сирийских сирот. Руководство партии христианских демократов, зампредседателя которой Мриан Юречка является, полностью поддерживает идею евродепутата Михаэлы Шойдровой, первой заговорившей о возможностях оказания помощи сирийским детям, которые находятся в лагерях для беженцев в Греции.

На прошлой неделе Михаэла Шойдрова обсуждала свой план с премьером Андреем Бабишом, который не отрицает необходимость оказания помощи людям, спасающимся от войны, но считает, что осуществлять это вне границ Чехии – в местах, откуда беженцы приходятся или где уже находятся.