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11 мая в Чехии открылись торговые центры, кинотеатры, террасы кафе, музеи и парикмахерские

Лорета Вашкова
11-05-2020
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В понедельник, 11 мая, после двухмесячного перерыва с связи с эпидемией коронавируса в Чехии открылись торговые центры, террасы кафе и ресторанов на открытом воздухе, a также парикмахерские.

Разрешается и проведение культурных, общественных и спортивных мероприятий, на которых могут собираться до 100 человек. Это касается посещения театров, кинотеатров, музеев, галерей, богослужений, свадебных обрядов и т.п.

Следующий этап снятия ограничительных мер запланирован на 25 мая — откроются не только летние террасы кафе на открытом воздухе, но и другие кафе и рестораны. Необходимость соблюдения строгих гигиенических правил, в том числе предписанные дистанция в два метра и ношение охранных масок, остаются обязательными.

 
 
 
 
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