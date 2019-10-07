100 миллионов крон на озеленение общественных пространств

Чешское экологическое ведомство открывает дотационную программу по озеленению общественных пространств. Общая сумма планируемых вложений составляет 100 миллионов крон (3,9 миллиона евро). До 31 августа следующего года желающие принять участие в данной акции смогут подать заявки на приобретение саженцев и необходимого для проведения озеленительных работ материала. Максимальная сумма, которую можно получить по каждому конкретному заявленному проекту, составляет 250 тысяч крон (почти 10 тысяч евро).

Упомянутая дотационная программа является составной частью общенародного проекта «Сажаем будущее», в рамках которого в течение 5 лет должно быть посажено 10 миллионов новых деревьев.