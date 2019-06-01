100 миллионов крон для Фонда жертв Холокоста

В случае если правительство одобрит проект, предложенный 27 мая министром культуры Антонином Станеком (партия социал-демократов), Фонду жертв Холокоста будет выделено 100 миллионов крон (4 миллиона евро) на ближайшие пять лет. С 2002 года фондом предоставляются гранты в области социальной помощи и медицины, а также на образование и реставрацию памятников. В настоящее время на попечении фонда находится более 350 человек, переживших Холокост.

Финансирование фонда одобрено до конца текущего года. Однако, по мнению руководства, учитывая обстановку в мире, где вновь встречаются проявления антисемитизма и расовой нетерпимости и тенденция ставить под сомнение Холокост, представляется целесообразным продолжать поддерживать деятельность фонда.