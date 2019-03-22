10% чешских домашних хозяйств тратят на жилье более 40% своих доходов. Владельцами собственного жилья являются около 70% чехов

Почти десять процентов чешских домашних хозяйств тратят на жилье, включая расходы на электроэнергию, более 40% своих ежемесячных доходов. Примерно две трети граждан при этом проживают в арендованных квартирах, причем преобладают в этой группе одинокие пенсионерки. Данные получены на основе исследования, проведенного Чешским статистическим управлением ČSÚ.

В целом, расходы чешского населения на жилье в течение последних пяти лет постепенно сокращались в связи с ростом личных доходов. В 2018 году доля расходов на проживание составила в общей сложности 15,9%, в среднем 5706 крон на одно домашнее хозяйство. В случае владельцев собственного дома – 11,7%, собственной квартиры - 14,7%, a при аренде жилья - 30% доходов домашнего хозяйства.

В собственных домах в Чехии, по данным ČSÚ, в прошлом году проживало около 39% граждан, в собственной квартире - примерно 29%, в кооперативных - 8%,в арендуемых - 19%.