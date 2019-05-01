1 мая в Чехии: политические акции и поцелуи

По традиции 1 мая в Чешской Республике ознаменовано политическими демонстрациями, студенческими акциями и романтическими свиданиями. Наиболее крупные демонстрации в этот день, как обычно, организует компартия, не ограничиваясь при этом политическими лозунгами: их первомайские мероприятия проходят в свободном стиле, с концертами и мастер-классами. Одна из крупнейших акций компартии состоится в Праге, на площади Иржи из Подебрад.

Как антитеза политическим и, в первую очередь, коммунистическим демонстрациям, 1 мая по традиции проходит молодежное шествие, открывающее главный студенческий фестиваль года - Мajáles.

Однако самой популярной первомайской традицией, которая старше, чем все политические и гражданские объединения и их демонстрации, является обычай целоваться под цветущей черешней. 1 мая - чешский День влюбленных, и те, кто хочет жить вместе долго и счастливо, должны скрепить свой союз поцелуем под расцветшими ветвями. К сожалению, из-за двух жарких недель большая часть плодовых деревьев в Праге уже отцвела, так что самым верным традициям влюбленным придется отправиться в горы.