1 мая Чехию ждут демонстрации, студенческое шествие и романтика

По традиции 1 мая в Чешской Республике проходит ряд политических и гражданских демонстраций, студенческое шествие и романтические свидания. Наиболее крупные демонстрации в этот день, как обычно, организует компартия, которая, однако, не ограничивается политическими лозунгами, их мероприятия на 1 мая обычно проходят в более «легком» духе - проводятся концерты и мастер-классы. Одно из крупнейших мероприятий, организованных компартией, пройдет в Праге на площади Иржи из Подебрад.

В противовес политическим и, разумеется, в первую очередь коммунистическим демонстрациям, 1 мая по традиции проходит студенческое шествие, открывающее главные студенческий фестиваль года - Мajáles.

Однако главной традицией 1 мая, которая старше, чем все политические и гражданские объединения и их демонстрации, является обычай целоваться под вишней. 1 мая - собственный чешский День всех влюбленных, и те, кто ходят жить вместе «долго и счастливо» должны скрепить свой союз под цветущем деревом, в идеале - вишней. К сожалению, из-за двух жарких недель большая часть вишен в Праге уже отцвела, так что самым верным традициям влюбленным придется отправиться в горы.