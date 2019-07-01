1 июля Чехия заняла пост председателя Вышеградской четверки

1 июля 2019 года к Чехии перешло кресло председателя блока Вышеградская четверка, в который также входят Словакия, Венгрия и Польша. Этот пост Чешская Республика будет занимать до конца июня 2020 года. «Председательство в V4 – это хорошая возможность конструктивно влиять на поступательное развитие Центральной Европы и усилить единство и эффективность Евросоюза», – подчеркивает Министерство иностранных дел Чехии.

Вышеградская группа была основана 15 февраля 1991 г. как региональный союз трех стран Центральной Европы – Чехословакии, Польши и Венгрии в венгерском городе Висеград (Вышеград). Посе разделения Чехословакии на два независимых государства блок получил название Вышеградская четверка. В 2004 году V4 в полном составе вступила в Европейский союз. Основные задачи Вышеградской четверки – укрепление сотрудничества и безопасности в регионе, поддержка демократических процессов в Европе, борьба с налоговыми преступлениями.