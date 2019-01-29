«Жесткий» брексит может обернуться нехваткой некоторых видов лекарств

Нехватка 160 видов лекарств, в том числе и жизненно необходимых препаратов и вакцин. И этим может обернуться «жесткий брексит» как для Великобритании, так и для остальных государств Евросоюза, в том числе и Чешской Республики, заявил Якуб Дворжачек, директор Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности. Негативный сценарий может стать действительностью, если фармацевтическим компаниям с регистрацией в Соединенном королевстве не удастся до конца марта оформить новый документ в одной из других стран ЕС.

Из-за сложностей, которые могут возникнуть в связи с брекситом, чешские депутаты приняли проект так называемого Lex Brexit, который в течение переходного периода, до конца 2020 г, позволяет воспринимать Великобританию на равных с остальными членами Евросоюза.