«Зеленые» инвестиции могут помочь чешской экономике

Чешской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса Covid-19, могут помочь так называемые «зеленые» инвестиции в современные энергетические проекты и строительство энергоэффективных зданий. Об этом в четверг, 14 мая, в ходе онлайн пресс-конференции заявили представители профильных организаций – Ассоциации современной энергетики, Альянса «Шанс для зданий» и Национального центра энергосбережения (NCEÚ). Совместно они планирует разработать ряд мер, которые, по их мнению, должны оказать долгосрочное положительное влияние на чешское общество и помочь перезапустить внутреннюю экономику.
Как отметил программный директор Ассоциации современной энергетики Мартин Седлак, Европа хочет быть сверхдержавой в области технологий, основанных на «принципе трех Д» - декарбонизации, дигитализации (оцифровке) и децентрализации, и Чешская Республика не должна оставаться в стороне, напротив, ей следует использовать весь свой потенциал. Необходимо отметить, что в отличие от других направлений, объем инвестиций в энергоэффективные проекты в период коронавируса не снизился, а, наоборот, увеличился.
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