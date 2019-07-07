«Хрустальный глобус» Карловарского кинофестиваля получила болгарско-греческая лента «Отец»

В Карловых Варах состоялась церемония вручения призов 54-го Международного кинофестиваля. Главную награду – «Хрустальный глобус» – получил болгарско-греческий фильм «Отец» Петара Валчанова и Кристины Грозевой. Награда за лучшую женскую роль была вручена немецкой актрисе Коринне Харфух, лучшим актером был признан словак Милан Ондрик.

Фильм российского режиссера Бориса Акопова «Бык» была удостоена Большой премии в конкурсной секции «К Востоку от Запада», лауреатом фестиваля стала и украинская лента режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие». Награду за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента «Несмертельные».