«Хрустальный глобус» Карловарского кинофестиваля получила болгарско-греческая лента «Отец»

Тимур Кашапов
07-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Карловых Варах состоялась церемония вручения призов 54-го Международного кинофестиваля. Главную награду – «Хрустальный глобус» – получил болгарско-греческий фильм «Отец» Петара Валчанова и Кристины Грозевой. Награда за лучшую женскую роль была вручена немецкой актрисе Коринне Харфух, лучшим актером был признан словак Милан Ондрик.

Фильм российского режиссера Бориса Акопова «Бык» была удостоена Большой премии в конкурсной секции «К Востоку от Запада», лауреатом фестиваля стала и украинская лента режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие». Награду за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента «Несмертельные».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 