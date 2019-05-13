«Восточное партнерство» – успешный проект Евросоюза

Антон Каймаков
13-05-2019
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По мнению министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, принявшего участие в заседании Совета Европейского союза в Брюсселе, проект «Восточное партнерство» является явно успешным предприятием. Контакты между людьми, интенсивные экономические взаимоотношения и развитие транспортной связи приносят позитивные результаты, причем не только странам-участникам – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, но и всему Европейскому союзу.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии, встретившись с журналистами, подчеркнул, что проект «Восточное партнерство», первый саммит которого прошел в 2009 году в Праге, навсегда должен остаться позитивным проектом, основывающимся на политике отрицания насилия, а также неприятия нарушений международного права и агрессии.

 
 
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