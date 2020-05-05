Архив передач

«Витковице» подписали Збынека Иргла и Лукаша Кренжелока

Тимур Кашапов
05-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Хоккейный клуб «Витковице» сообщил о переходе в команду двух нападающих. 39-летний Збынек Иргл и 34-летний Лукаш Кренжелок подписали с остравским клубом однолетние контракты. Оба являются воспитанниками «Витковице».

Капитан команды Ян Вытиск, в свою очередь, покидает команду. 38-летний защитник защищал цвета клуба последние четыре сезона.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 