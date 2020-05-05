«Витковице» подписали Збынека Иргла и Лукаша Кренжелока

Хоккейный клуб «Витковице» сообщил о переходе в команду двух нападающих. 39-летний Збынек Иргл и 34-летний Лукаш Кренжелок подписали с остравским клубом однолетние контракты. Оба являются воспитанниками «Витковице».
Капитан команды Ян Вытиск, в свою очередь, покидает команду. 38-летний защитник защищал цвета клуба последние четыре сезона.
Право на память. Бойцы РОА в Пражском восстании 1945 года
В Праге установлена памятная доска «власовцам»
Тридцать лет назад чехи провели «Ленинопад»
Гусит на чешском троне, мечтавший объединить Европу. 600 лет королю Иржи из Подебрад
Чешский молекулярный биолог Пекова: «Новый коронавирус создан человеком»