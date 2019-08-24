«В связи с осквернением памятника Коневу в Праге» в МИД РФ вызван временный поверенный в делах посольства Чехии в России

В Министерство иностранных дел России вызван временный поверенный в делах посольства Чешской Республики в России. Как сообщает агентство ТАСС, «МИД РФ выразил демарш посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге».

«23 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в РФ, которому заявлен решительный протест в связи с очередным актом осквернения памятника маршалу Советского Союза Коневу в Праге. Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем», – указывается в заявлении МИД РФ, где также выражается возмущение «попытками чешских "историков" связать имя Ивана Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения».

В ночь на 22 августа 2019 г., когда в Чехии отмечали 51-ю годовщину начала советской оккупации, неизвестные облили красной краской постамент памятника маршалу Коневу в районе Прага-6 и оставили на постаменте надпись «Нет кровавому маршалу!». Глава районной администрации Ондржей Коларж, указывая на то, что такие атаки на памятник проводятся регулярно, отказался в очередной раз очищать монумент, предложив перенести его на территорию российского посольства.

Ранее по решению местных властей на постаменте памятника советскому маршалу были помещены разъяснительные таблички, где, помимо роли Ивана Конева в освобождении Чехословакии, сообщается о его участии в возведении Берлинской стены, подавлении Венгерского восстания и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 г.

Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова подтвердила агентству ЧТК, что временный поверенный в делах посольства Чешской Республики в России был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации.