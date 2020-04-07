«Умный карантин»: за первую неделю сделано 180 тестов

30 марта на юге Чехии стартовала система так называемого «Умного карантина». За неделю на основе данных, полученных посредством данной системы, действующей в режиме бэта-теситирования, в регионе было проведено 180 тестов на коронавирус. Потенциальные заразившиеся были вычислены при помощи специальной программы, разработанной министерством здравоохранения и Генеральным кризисным штабом, совместно с IT-разработчиками и инженерами. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Примула.

Напомним, что цель системы «Умный карантин» - помощь в борьбе с распространением Covid-19, посредством составление карты передвижения заразившихся лиц на основе данных геолокации их мобильных телефонов и использования банковских карт.