«Театром года» стал пражский «Театр под Пальмовкой»

Премию театральных критиков по итогам 2018 года получил пражский «Театр под Пальмовкой». Поставленная театром пьеса Шекспира «Мера за меру» признана лучшей постановкой прошлого года. В число финалистов вошли также Национальный театр в Праге и Камерная арена в Остраве.

Лауреатами премий за актерское мастерство стали Павла Гайдошикова, сыгравшая Маришу в одноименной пьесе Алоиса и Вилема Мрштиковых, которую поставил театр им. Петра Безруча в Остраве, и Саша Рашилов за роль Мефистофеля в постановке гетевского «Фауста» в Национальном театре в Праге. «Талантом года» признана актриса и певица Тереза Маречкова. Премии вручались в Праге 17 марта.