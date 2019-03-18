«Театром года» стал пражский «Театр под Пальмовкой»

Катерина Айзпурвит
18-03-2019
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Премию театральных критиков по итогам 2018 года получил пражский «Театр под Пальмовкой». Поставленная театром пьеса Шекспира «Мера за меру» признана лучшей постановкой прошлого года. В число финалистов вошли также Национальный театр в Праге и Камерная арена в Остраве.

Лауреатами премий за актерское мастерство стали Павла Гайдошикова, сыгравшая Маришу в одноименной пьесе Алоиса и Вилема Мрштиковых, которую поставил театр им. Петра Безруча в Остраве, и Саша Рашилов за роль Мефистофеля в постановке гетевского «Фауста» в Национальном театре в Праге. «Талантом года» признана актриса и певица Тереза Маречкова. Премии вручались в Праге 17 марта.

 
 
 
 
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