«Святовацлавские торжества» начались в столице за две недели до праздника покровителя Чехии

Лорета Вашкова
14-09-2019
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В субботу, 14 сентября, в Праге начались «Святовацлавские торжества». Часть Вацлавской площади и площадь Республики на две недели преобразятся в места проведения колоритных средневековых ярмарок.

Посетителей ждут киоски и палатки, в которых они смогут отведать традиционные чешские блюда и лакомства, продегустировать моравские вина, познакомиться с региональными ремеслами республики.

28 сентября, в день рождения покровителя страны святого Вацлава, который отмечается в Чехии как государственный праздник, гости столицы и пражане увидят красочную процессию св. Вацлава со свитой, рыцарские турниры, а также смогут принять участие в других культурных мероприятиях.

 
 
 
 
 
 
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