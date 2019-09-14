«Святовацлавские торжества» начались в столице за две недели до праздника покровителя Чехии

В субботу, 14 сентября, в Праге начались «Святовацлавские торжества». Часть Вацлавской площади и площадь Республики на две недели преобразятся в места проведения колоритных средневековых ярмарок.
Посетителей ждут киоски и палатки, в которых они смогут отведать традиционные чешские блюда и лакомства, продегустировать моравские вина, познакомиться с региональными ремеслами республики.
28 сентября, в день рождения покровителя страны святого Вацлава, который отмечается в Чехии как государственный праздник, гости столицы и пражане увидят красочную процессию св. Вацлава со свитой, рыцарские турниры, а также смогут принять участие в других культурных мероприятиях.
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