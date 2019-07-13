«Свобода и прямая демократия» предложила поддержку партии ANO при составлении нового кабинета

Лидеры движения «Свобода и прямая демократия» вновь выступили с предложением поддержать «кабинет специалистов», который может составить партия ANO в случае развала коалиции. Коалиционное правительство, созданное ANO с социал-демократами, может распасться на фоне кризиса, вызванного конфликтом по поводу портфеля министра культуры.

Лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура предложил ANO поддержку при получении новым кабинетом вотума доверия в парламенте. В качестве условий поддержки нового правительства правительства SPD выдвигает принятие ряда пунктов своей программы.