«Свобода и прямая демократия» предложила поддержку партии ANO при составлении нового кабинета

Катерина Айзпурвит
13-07-2019
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Лидеры движения «Свобода и прямая демократия» вновь выступили с предложением поддержать «кабинет специалистов», который может составить партия ANO в случае развала коалиции. Коалиционное правительство, созданное ANO с социал-демократами, может распасться на фоне кризиса, вызванного конфликтом по поводу портфеля министра культуры.

Лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура предложил ANO поддержку при получении новым кабинетом вотума доверия в парламенте. В качестве условий поддержки нового правительства правительства SPD выдвигает принятие ряда пунктов своей программы.

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