«Старосты и независимые» предлагают включить право на питьевую воду в Конституцию

Кабинет министров Чехии, по всей видимости, откажется поддержать предложение, выдвинутое депутатами от партии «Старосты и независимые» (STAN), которые требуют включения права граждан Чехии на доступ к питьевой воде в Конституцию.

По мнению депутатов от STAN, частные компании не вкладывают необходимых средств в реконструкцию системы водоснабжения, а расходы на устранение аварий оплачивают конечные потребители.

Как сообщает чешское информагентство ЧТК, против проекта выступили все министерства, которые им занимались. Согласно сельскохозяйственному ведомству, «предложение противоречит основным принципам ведения водного хозяйства в Чешской Республике». По мнению представителей Министерства по охране окружающей среды, в проекте не оговаривается, каким образом должно быть право на питьевую воду реализовано. Минздрав предупреждает, что предлагаемая норма предполагает существенное ограничение права собственности для владельцев колодцев.