«Спящих» в стране 20 процентов компаний

Пятая часть фирм, числящихся в Торговом реестре – «спящие» компании, сообщает агентство Bisnode. В Чешской Республике таковых 103 тысячи из 486 тысяч зарегистрированных фирм. У половины из них - пражский юридический адрес, а сами компании не занимаются активной предпринимательской деятельностью.

Однако скоро ситуация может поменяться, сообщает чешское информагентство ЧТК. Согласно проекту закона о торговых корпорациях, госучреждения, возможно, будут вправе упразднить фирму в одностороннем порядке в случае, если она в течение двух отчетных периодов не опубликует в реестре свои налоговые декларации.