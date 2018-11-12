«Спящих» в стране 20 процентов компаний

Эва Туречкова
12-11-2018
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Пятая часть фирм, числящихся в Торговом реестре – «спящие» компании, сообщает агентство Bisnode. В Чешской Республике таковых 103 тысячи из 486 тысяч зарегистрированных фирм. У половины из них - пражский юридический адрес, а сами компании не занимаются активной предпринимательской деятельностью.

Однако скоро ситуация может поменяться, сообщает чешское информагентство ЧТК. Согласно проекту закона о торговых корпорациях, госучреждения, возможно, будут вправе упразднить фирму в одностороннем порядке в случае, если она в течение двух отчетных периодов не опубликует в реестре свои налоговые декларации.

 
 
 
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