«Славянская эпопея» А. Мухи может быть выставлена в пражском замке Збраслав

Представители галереи Праги, в чьем ведении находится «Славянская эпопея» Альфонса Мухи, провели переговоры с владельцами пражского замка Збраслав о возможности экспонирования там этой серии полотен. Окончательное соглашение об этом, однако, пока заключено не было, сообщает мэрия Праги и директор галереи.

Вопрос размещения двадцати монументальных полотен давно остается предметом споров. «Славянская эпопея», создававшаяся чешским художником с 1912 по 1926 год, была завещана городу Праге при условии строительства для нее отдельного павильона. Долгое время художественная серия находилась в замке Моравский Крумлов, откуда была передана в столичную галерею.