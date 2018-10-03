«Шкоде» не хватает производственных мощностей

Эва Туречкова
03-10-2018
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Компании «Шкода» в одной только Европе не хватает производственных мощностей для монтажа 400 тысяч машин. Компания взвешивает в качестве крайнего варианта строительство нового завода, сообщил на автосалоне в Париже председатель совета директоров компании Бернхард Майер.

«Загруженность производственных мощностей наших заводов равна 119 процентам. Это рекорд в области автомобилестроения», - отметил Майер. По его словам, «Шкода» намерена в ближайшие пять лет инвестировать в разработку электромобилей и новых технологий два миллиарда евро.

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