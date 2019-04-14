«Северный поток -2»: Чехия сохранит статус ключевого транзитного государства

Эва Туречкова
14-04-2019
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Чехия сыграет ключевую роль в транзите российского газа в Европу посредством газопровода Nord Stream 2 («Северный поток- 2»), который проложен по дну Балтийского моря в Германию, в обход Украины и Польши. По трубопроводу Eugal и далее через территорию Чехии будут в страны Западной Европы ежегодно подаваться десятки миллиардов кубометров газа. Строительство трубопровода, соединяющего немецкий город Лубмин с населенным пунктом Дойчшнеудорф на границе с Чехией, началось осенью прошлого года.

«Из 55 млрд кубометров газа, поступающих в Германию по «Северному потоку», 45,1 млрд м3 будут далее следовать по направлению Чехии», - сообщил пресс-секретарь проекта Gascade Реемт Бернерт. Проект войдет в полную эксплуатацию в начале 2021 года.

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