«Северный поток -2»: Чехия сохранит статус ключевого транзитного государства

Чехия сыграет ключевую роль в транзите российского газа в Европу посредством газопровода Nord Stream 2 («Северный поток- 2»), который проложен по дну Балтийского моря в Германию, в обход Украины и Польши. По трубопроводу Eugal и далее через территорию Чехии будут в страны Западной Европы ежегодно подаваться десятки миллиардов кубометров газа. Строительство трубопровода, соединяющего немецкий город Лубмин с населенным пунктом Дойчшнеудорф на границе с Чехией, началось осенью прошлого года.

«Из 55 млрд кубометров газа, поступающих в Германию по «Северному потоку», 45,1 млрд м3 будут далее следовать по направлению Чехии», - сообщил пресс-секретарь проекта Gascade Реемт Бернерт. Проект войдет в полную эксплуатацию в начале 2021 года.