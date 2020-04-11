«Родительский форум» отправил петицию в министерство образования

Более 80 тысяч человек подписало петицию на имя министра образования Чешской Республики Роберта Плаги с требованиям оставить школы закрытыми до конца учебного года. По словам председателя «Родительского форума» Петра Халуша, петиция была отправлена в субботу, 11 апреля, в министерство образования, а также в другие министерства и правительственные организации. Подписавшиеся опасаются, что открытие школ ускорит распространение коронавирусной инфекции. Им также не нравится тот факт, что дети будут обязаны ходить в классах в медицинских масках.

Согласно последнему заявлению министра образования Роберта Плаги, школы вновь откроются в середине должны открыться после середины мая.