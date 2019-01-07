«Respekt»: Президентский канцлер пытался влиять на судей

Еженедельник «Respekt» пишет о попытке президентского канцлера Вратислава Минаржа оказывать влияние на судей. Согласно данным издания, глава Канцелярии президента Чехии обращался к судьям Конституционного, Наивысшего административного и Городского суда в Праге с вопросами по поводу конкретных разбираемых жалоб и сообщал им о том, какой вердикт удовлетворил бы президента Милоша Земана.

В качестве примера упоминается встреча с судьей Конституционного суда Войтехом Шимечеком. В этом случае речь шла о Законе «О государственной службе», который Милош Земан раскритиковал и наложил на него вето. Когда же депутаты повторно проголосовали за принятие упоминаемой нормы, чем отменили президентское вето, Пражский Град обратился с жалобой в Конституционный суд, требуя ее аннулирования.

Ка пишет «Respekt», судья Войтех Шимечек подтвердил, что канцлер Вратислав Минарж во время встречи намекнул на то, что президент желал бы отмены «Закона о государственной службе» полностью или же его части. Конституционный суд к пожеланиям Милоша Земана остался глух.

Ка пишет «Respekt, судья Войтех Шимечек подтвердил, что канцлер Вратислав Минарж во время встречи намекнул на то, что президент желал бы полной отмены «Закона о государственной службе» или же его части. Конституционный суд к пожеланиям Милоша Земана остался глух.