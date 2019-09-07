«Раскрашенную птицу» чешского режиссера студенческое жюри в Венеции оценило особым призом UNICEF

Фильм чешского режиссера Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица», участвующий в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, не получил ни одной из главных наград смотра, однако студенческое жюри оценило его особым призом Cinema for UNICEF. Об этом от имени создателей киноленты ČTK сообщила Катержина Шпурова. Данный приз присуждается кинокартине, которая наиболее полно выражает борьбу за права детей.

Черно-белый фильм, рассказывающий о еврейском мальчике, который скитается по деревням стран Восточной Европы во время Второй мировой войны, снят по автобиографическому роману польско-американского писателя Ежи Косинского с использованием так называемого межславянского языка. Он звучит в фильме в общей сложности на протяжении 9 минут. Чешская премьера «Раскрашенной птицы» состоится 12 сентября.