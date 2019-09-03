«Раскрашенная птица» Вацлава Маргоула вызвала неоднозначную реакцию зрителей Венецианского кинофестиваля

2 сентября показ для прессы ленты чешского режиссера Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица», участвующей в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, сопровождался как аплодисментами, так и уходом нескольких десятков зрителей. При этом перед началом кинопоказа перед Sala Darsena выстраивались длинные очереди.

Черно-белый фильм, рассказывающий о еврейском мальчике, который бродит по деревням Польши и Украины во время Второй Мировой, снят по автобиографическому роману польско-американского писателя Ежи Косинского с использованием так называемого «новославянского» языка. Зрители, покинувшие зал, не выдержали тяжелых сцен насилия, которые присутствуют в картине.

Лента является совместным производством кинокомпаний Чехии, Польши, Словакии и Украины. Конкурсный показ «Раскрашенной птицы», которая, наряду с двадцатью другими кинолентами претендует на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, пройдет сегодня, 3 сентября.