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«Раскрашенная птица» награждена премией за лучшую операторскую работу в Чикаго

Лорета Вашкова
30-10-2019
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Кинооператор фильма «Раскрашенная птица» Владимир Смутны удостоился награды международного кинофестиваля в Чикаго в категории «Лучшая операторская работа». Чешскому информагентству ТК об этом от имени продюсеров картины чешского режиссера Вацлава Маргоула сообщила Яна Шафаржова.

Дистрибьютором киноленты, повествующей о скитаниях еврейского мальчика по Восточной Европе в годы Второй мировой войны, станет американская компания IFC Films.

Фильм, мировая премьера которого состоялась в этом году в основной конкурсной секции на Венецианском кинофестивале, а также представлен на кинофоруме в Торонто, снят по мотивам романа польско-американского писателя Ежи Косинского.

«Раскрашенную птицу» на соискание премии Американской академии киноискусства за лучший фильм на иностранном языке выдвинула Чешская академия кино и телевидения.

 
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