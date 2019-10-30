«Раскрашенная птица» награждена премией за лучшую операторскую работу в Чикаго

Кинооператор фильма «Раскрашенная птица» Владимир Смутны удостоился награды международного кинофестиваля в Чикаго в категории «Лучшая операторская работа». Чешскому информагентству ТК об этом от имени продюсеров картины чешского режиссера Вацлава Маргоула сообщила Яна Шафаржова.

Дистрибьютором киноленты, повествующей о скитаниях еврейского мальчика по Восточной Европе в годы Второй мировой войны, станет американская компания IFC Films.

Фильм, мировая премьера которого состоялась в этом году в основной конкурсной секции на Венецианском кинофестивале, а также представлен на кинофоруме в Торонто, снят по мотивам романа польско-американского писателя Ежи Косинского.

«Раскрашенную птицу» на соискание премии Американской академии киноискусства за лучший фильм на иностранном языке выдвинула Чешская академия кино и телевидения.